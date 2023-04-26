مشاعر فياضة ومواقف إنسانية وثقتها أكبر عملية إجلاء سعودية

وثقت مشاهد عدة مشاعر الرعايا العائدين من السودان لدي وصولهم جدة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن أكبر عملية إجلاء من السودان عبر سفينة الإجلاء “أمانة”، والتي صورت الإنسانية في أبهى صورها في مساعدة المجندين والمجندات لكبار السن والأطفال مستقبلين إياهم بالورود والحلوى.

فرحة العائدين

وثقت “قناة الإخبارية” فرحة أحد الذين تم إجلاؤهم من السودان، حيث لم يتمالك نفسه وقام بتقبيل رجال القوات البحرية الملكية المسؤولة عن استقبال السفينة التي قدمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى جدة.

فيديو | أحد رعايا الدول الواصلين ضمن عملية الإجلاء السعودية لم يتمالك نفسه لحظة وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/AwjFb36rKL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

كما وثقت أحد المشاهد فرحة إحدى العائدين من السودان، التي عبرت عن مشاعرها بالدموع موجهة شكرها لأهل المملكة وحكومتها قائلة ” الله يحمي بلدكم ويبارك فيكم”، متمنية أن تؤدي العمرة التي كانت تحلم بها.

فيديو | "الله يحمي بلدكم ويبارك فيكم" مشاعر إحدى السيدات لحظة وصولها إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/rxs9Fukaff — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

فيما عبر أحد المواطنين العائدين من السودان عن فرحته بالعودة، معلنًا عن فخره بإجلاء مختلف الجنسيات الأمريكية والإفريقية والأوروبية والآسيوية تحت مظلة خادم الحرمين.

فيديو | أحد المواطنين العائدين من السودان يعبر عن فرحته بالعودة إلى المملكة عبر سفينة الإجلاء السعودية #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Zx02l14zLb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

مساعدة كبار السن

وفي لفتة إنسانية،حرص قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري على مساعدة سيدة مسنة من الرعايا الذين تم إجلاؤهم اليوم من السودان إلى جدة.

وقام اللواء العسيري في تواضع تام ، بحمل إحدى قدمي السيدة المسنة ووضعها على حامل القدمين بالكرسي المتحرك، كما قام بطمأنتها ، قائلا لها :” حمد الله على سلامتك يا خالة .. مرحبا بك في بلاد الحرمين”.

فيديو | "اهتمام ورعاية بكبار السن" مساعدة إحدى كبيرات السن عند نزولها من سفينة الإجلاء السعودية #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/7z1bATLYt6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

فيما وثق مقطع فيديو متداول، قيام أحد منسوبي وزارة الدفاع وهو يحمل رجلاً من كبار السن أثناء إنزاله من سفينة الإجلاء السعودية القادمة من السودان.

فيديو | في أسمى صور الإنسانية.. أحد منسوبي وزارة الدفاع يحمل أحد كبار السن من سفينة الإجلاء السعودية القادمة من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/HvNB7p87Vs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وفي مشهد آخر، وثق مقطع فيديو مساعدة مجندات وزارة الدفاع لسيدة عراقية للنزول من سفينة الإجلاء السعودية في جدة.

فيديو | "في مشهد يمثل أسمى معاني الإنسانية" مجندات وزارة الدفاع تساعدن سيدة عراقية للنزول من سفينة الإجلاء السعودية في جدة #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/l2lkpn0o6Z — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

حمل الأطفال

من جهة أخرى، وثقت بعض المشاهد حمل المجندات للأطفال العائدين من السودان إلى جدة، في لقطات توحي بالسعادة والطمأنينة بالوصول لأرض السلام بعد معارك دامية شهدتها السودان.

فيديو | مشاهد من استقبال رعايا الدول لحظة وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/jCnXpYNzB9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

فيديو | #الإخبارية تواصل التغطية لإجلاء رعايا الدول ضمن عمليات الإجلاء السعودية من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/IcBnlzTG6H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

ورود وحلوى

وخلال استقبال العائدين من السودان، اليوم، قامت القوات البحرية بتقديم الورود والحلوى للعائدين مؤكدة حرصها على سلامتهم ورسم الابتسامة على وجوههم بعد ما واجهوه من معاناة جراء الاشتباكات المستمرة بالسودان.

فيديو | بالورود والهدايا.. الاستعدادات قبل نزول ركاب سفينة الإجلاء في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة#الإخبارية pic.twitter.com/VEhXUUdUl5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

أكبر عملية إجلاء

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات.

وصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصًا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

السفينة أقلت 46 أمريكياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسيًا و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.