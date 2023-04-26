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أبرزها مساعدة قائد الأسطول الغربي لمسنة عقب وصولها جدة

مشاعر فياضة ومواقف إنسانية وثقتها أكبر عملية إجلاء سعودية

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
مشاعر فياضة ومواقف إنسانية وثقتها أكبر عملية إجلاء سعودية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مشاهد عدة مشاعر الرعايا العائدين من السودان لدي وصولهم جدة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن أكبر عملية إجلاء من السودان عبر سفينة الإجلاء “أمانة”، والتي صورت الإنسانية في أبهى صورها في مساعدة المجندين والمجندات لكبار السن والأطفال مستقبلين إياهم بالورود والحلوى.

فرحة العائدين

وثقت “قناة الإخبارية” فرحة أحد الذين تم إجلاؤهم من السودان، حيث لم يتمالك نفسه وقام بتقبيل رجال القوات البحرية الملكية المسؤولة عن استقبال السفينة التي قدمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى جدة.

كما وثقت أحد المشاهد فرحة إحدى العائدين من السودان، التي عبرت عن مشاعرها بالدموع موجهة شكرها لأهل المملكة وحكومتها قائلة ” الله يحمي بلدكم ويبارك فيكم”، متمنية أن تؤدي العمرة التي كانت تحلم بها.

فيما عبر أحد المواطنين العائدين من السودان عن فرحته بالعودة، معلنًا عن فخره بإجلاء مختلف الجنسيات الأمريكية والإفريقية والأوروبية والآسيوية تحت مظلة خادم الحرمين.

مساعدة كبار السن

وفي لفتة إنسانية،حرص قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري على مساعدة سيدة مسنة من الرعايا الذين تم إجلاؤهم اليوم من السودان إلى جدة.

وقام اللواء العسيري في تواضع تام ، بحمل إحدى قدمي السيدة المسنة ووضعها على حامل القدمين بالكرسي المتحرك، كما قام بطمأنتها ، قائلا لها :” حمد الله على سلامتك يا خالة .. مرحبا بك في بلاد الحرمين”.

فيما وثق مقطع فيديو متداول، قيام أحد منسوبي وزارة الدفاع وهو يحمل رجلاً من كبار السن أثناء إنزاله من سفينة الإجلاء السعودية القادمة من السودان.

وفي مشهد آخر، وثق مقطع فيديو مساعدة مجندات وزارة الدفاع لسيدة عراقية للنزول من سفينة الإجلاء السعودية في جدة.

حمل الأطفال

من جهة أخرى، وثقت بعض المشاهد حمل المجندات للأطفال العائدين من السودان إلى جدة، في لقطات توحي بالسعادة والطمأنينة بالوصول لأرض السلام بعد معارك دامية شهدتها السودان.

ورود وحلوى

وخلال استقبال العائدين من السودان، اليوم، قامت القوات البحرية بتقديم الورود والحلوى للعائدين مؤكدة حرصها على سلامتهم ورسم الابتسامة على وجوههم بعد ما واجهوه من معاناة جراء الاشتباكات المستمرة بالسودان.

أكبر عملية إجلاء

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات.

وصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصًا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

السفينة أقلت 46 أمريكياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسيًا و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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