مشاعل قضت نصف حياتها في النوم القهري: كرهت الدراسة والخروج

كشفت مشاعل قصة إصابتها بمرض بالنوم القهري، منذ أن كانت في المرحلة الثانوية، لتقضي نصف حياتها في النوم.

قضت نصف حياتها في النوم؛ مشاعل التي منحتها #البطولة_البيضاء طريق العودة لتعيش الحياة بشكل طبيعي. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/FKkqmwqWAv — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 29, 2023

معاناة من الصغر

وقالت مشاعل في فيديو لها منشور على صفحة التواصل الحكومي: “كنت أول ما أركب السيارة أنام، وبعد خروجي من المدرسة ظهرًا أنام، مؤكدة أنها كانت تنام في الفصل وقت الحصة ولو في مكان عام تنعس أيضًا.

وأشارت “أكثر من 23 عامًا قضيت نصف عمري في النوم”، مبدية كرهها للدراسة بسبب مرض النوم لتبحث بعد ذلك عن طبيب لاضطرابات النوم.

متابعة مع الطبيب

وتابعت “كنت لا أحب أخرج ولا أحب الاجتماعات ولا أبغي أروح”، مضيفة أنها كانت تشعر بالشلل وارتخاء العضلات عند الغضب، مؤكدة أنها تابعت مع الطبيب حتى تعافت تمامًا وعادت لحياتها الطبيعية.

وأكد الدكتور أحمد باهمام، استشاري الصدرية وطب النوم بجامعة الملك سعود، أن طب النوم من التخصصات الحديثة في عالم الطب، موضحًا أن 40 من كل 100 ألف سعودي يعانون من أزمة النوم.