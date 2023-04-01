مشاهد أولية لإصابة 3 جنود إسرائيليين في حادث دهس

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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن وقوع حادث دهس بالقرب من قرية بيت أمر بالضفة الغربية.
إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس قرب بلدة بيت أمر في مدينة #الخليل بـ #الضفة_الغربية، والجيش الإسرائيلي يؤكد أنه تم تحييد المهاجم#العربية pic.twitter.com/cD4z9xgt9B
— العربية (@AlArabiya) April 1, 2023
وأوضح أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار نحو المنفذ، حيث كانوا في مهمة لحماية الطرق، وتمكنوا من تحييده.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ذكرت التقارير الأولية أن سائقًا أصاب ثلاثة إسرائيليين بالقرب من قرية بيت أمر بمدينة الخليل بالضفة الغربية، لافتًا إلى أن واحدًا من الثلاثة في حالة خطيرة.