دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير 600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: نرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا وللعالم
ترتسم خلال اللحظات الأخيرة من نهار آخر يوم شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ صورة إيمانية في المسجد النبوي الشريف، تجمع زوار المسجد النبوي، في مشهد يتعاضد فيه المسلمون بين قارئ لكتاب الله وآخرين يرفعون أكفهم للمولى عزّ وجل، تلهج ألسنتهم إليه بالدعوات بأن يشملهم بالعفو والغفران، وأن يختم شهر رمضان بالعتق من النيران.
وتحيط بجموع الصائمين خدمات جليلة متكاملة يبذلها منسوبو جميع الجهات الأمنية والخدمية للعناية بالزائرين والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.