مشاهد تفوق الخيال لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة

تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من الأماكن السياحية والمناطق الخلابة التي تأسر العقول وتجذب السياح من داخل وخارج المملكة، لاسيما في مثل هذا الوقت من العام مع هطول الأمطار وتساقط الثلوج في شمال البلاد.

شلالات السليمية

وفي هذا السياق، وثق مقطع فيديو متداول، تدفق شلالات السليمية في منطقة المدينة المنورة، في مشاهد مبهجة تفوق الخيال.

مشهد من الأجواء

ووثق المقطع المتداول، تم التقاطه من الأجواء، تدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.