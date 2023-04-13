مشاهد تفوق الخيال لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة 24 وظيفة شاغرة لدى هيئة الصحة العامة حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء الخبر فجر اليوم بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه صياد مصري يصطاد عروس البحر ويثير غضبًا المملكة بدبلوماسيتها حققت متغيرات في المشهد السياسي العربي الإقليمي والإسلامي الدولار يتراجع وسط حالة من التفاؤل سقوط حافلة من جسر بالرياض ووفاة شخص وإصابة آخرين كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون الأمريكي مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة
تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من الأماكن السياحية والمناطق الخلابة التي تأسر العقول وتجذب السياح من داخل وخارج المملكة، لاسيما في مثل هذا الوقت من العام مع هطول الأمطار وتساقط الثلوج في شمال البلاد.
وفي هذا السياق، وثق مقطع فيديو متداول، تدفق شلالات السليمية في منطقة المدينة المنورة، في مشاهد مبهجة تفوق الخيال.
ووثق المقطع المتداول، تم التقاطه من الأجواء، تدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.