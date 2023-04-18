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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة شمال غرب القويعية.

وأظهر المقطع، مشاهد لتدفق المياه بوادي الخنقة، بعد هطول أمطار غزيرة بالقويعية، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

 

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