مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية مسحراتي جدة يستحضر عاداتها قبل نصف قرن الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها بريطانيا تهدد واتساب بالحظر حال عدم الامتثال للقانون الجديد توضيح من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية وقت إخراج زكاة الفطر السلطات التونسية تمنع الاجتماعات بمقرات حزب النهضة النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض النفقات أمطار متفاوتة بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس 29 رمضان
وثق مقطع فيديو مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة شمال غرب القويعية.
وأظهر المقطع، مشاهد لتدفق المياه بوادي الخنقة، بعد هطول أمطار غزيرة بالقويعية، جعلها الله أمطار خير وبركة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.