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أجواء ماطرة وجبال مكسوة بالبياض

مشاهد جمالية رسمتها شلالات الأمطار على مرتفعات عسير

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
مشاهد جمالية رسمتها شلالات الأمطار على مرتفعات عسير
المواطن - واس

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شهدت مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات النماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبلقرن، وبيشة، وكذلك مراكز بلّحمر وبلّسمر والسودة وطبب والشعف وشني والمضة والحازمي وتبالة وخثعم والحيمة والماوين ووادي بن هشبل، صاحبها تساقط زخات كثيفة من البرد على مرتفعات بلّسمر وبلّحمر وشعف آل حارث والسودة وباحة ربيعة.

أجواء ماطرة

كما شملت الأمطار الغزيرة عقبات شعار وضلع والصماء وجمانه والقرون، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبياض أهالي المنطقة وعابري الطرق للإستمتاع بما شكلته الأمطار من الشلالات المنهمرة والسيول العابرة، التي رسمت لوحة جمالية على مرتفعات المنطقة ومدرجاتها الزراعية، مما تبشر بموسم سياحي جاذب في كافة محافظات المنطقة.

مشاهد طبيعية

ووثقت عدسة” واس” المشاهد الطبيعة التي رسمتها الأمطار على قمم الجبال من البرد والأمطار الغزيرة، لتمتزج بالغطاء النباتي الأخضر الذي تشتهر بها المنطقة.

وتشهد المنطقة خلال الأيام القادمة حسب البيانات الواردة من المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة على سلسلة جبال منطقة عسير مع وجود فرص مهيأة لتساقط البرد بكميات كبيرة نتيجة وجود تبريد علوي يصنع فوارق ويزيد من صعود المزن.

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