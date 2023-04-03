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الزوار والمعتمرون يؤدون مناسكهم في طمأنينة ويسر

مشاهد جمالية من المسجد الحرام ليوم 11 رمضان

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
مشاهد جمالية من المسجد الحرام ليوم 11 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة مشاهد جمالية من المسجد الحرام ليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 1444هـ.

وبينت الصور التي نشرتها رئاسة شؤون الحرمين، أجواء روحانية وإيمانية للمسجد الحرام، فيما يواصل الزوار والمعتمرون أداء مناسكهم في طمأنينة ويسر.

 

صلاة التراويح

أم الشيخ الدكتور ياسر الدوسري المصلين، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 12 رمضان 1444هـ.

ودعا الدوسري في ختام الصلاة بخشوع قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.

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