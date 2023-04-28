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البعض اُضطر إلى القفز من الشرفات

مشاهد صادمة للحظة اندلاع النيران بمجمع سكني فاخر في تركيا

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
مشاهد صادمة للحظة اندلاع النيران بمجمع سكني فاخر في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أُصيب 7 أشخاص، أمس الخميس، جراء حريق ضخم اندلع في مجمع سكني فاخر بمدينة إزمير في تركيا، وتحديدًا في مبنى مكون من 8 طوابق و4 بلوكات في حي يني كالا التابع لمنطقة نرلي دره.

مشاهد صادمة للحظة اندلاع النيران بمجمع سكني فاخر في تركيا

سبب الحريق مجهول

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد، حيث اجتاحت النيران المبنى بأكمله في وقت قصير، وتم توجيه رشاشات المياه التابعة للمديرية الإقليمية للغابات نحو المبنى، وإخلاء السكان، حيث كانت تسمع أصوات الانفجارات من وقت لآخر.

وذكر شهود عيان أن بعض المواطنين اضطروا إلى القفز من الشرفات بسبب الحريق.

التطورات الصحية للمصابين

وبحسب موقع DHA التركي، فقد تأثر 6 أشخاص بدخان الحريق وأصيب شخص في قدمه، وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، وأصدر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بيانًا له عبر حسابه في التويتر جاء فيه: إن الحالة الصحية للمصابين السبعة جراء الدخان الصادر عن الحريق جيدة وهم يخضعون للعلاج اللازم.

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