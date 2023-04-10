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جرافات البلدية تدخلت لإزاحة الثلوج عن الطرق

مشاهد غير مسبوقة لأكوام من الثلوج تغطي طرقات الباحة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
مشاهد غير مسبوقة لأكوام من الثلوج تغطي طرقات الباحة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، تساقطاً كثيفاً للثلوج في منطقة الباحة، في مشاهد غير مسبوقة، تفاعل معها الأهالي بالخروج للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.

وأظهرت مقاطع الفيديو تدخل جرافات البلدية لإزاحة أطنان الثلوج من على الطرق، لفتح المجال لمرور  السيارات.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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