مشاهد لبردية غير مسبوقة على الناصفة شرق الخرمة تجمعات عائلية وأكلات وفنون شعبية وعادات اجتماعية متوارثة في العيد وصول 50 مواطناً وعدد من رعايا الدول من السودان إلى جدة البرهان للشعب السوداني: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال بعودة اللقاء سماء مدن السعودية تتلون بالألعاب النارية في العيد العرفج: أبشركم جوالي علق بسبب المشاعر الرقمية التعلق الشديد بالزوج أكثر ما يتعب الزوجات.. ينسين أنفسهن المملكة تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي حالة مطرية غزيرة على الرياض والمدني يدعو الجميع لتوخي الحذر
مع استمرار الحالة المطرية على عدد من المناطق، وثق مقطع فيديو تساقطاً كثيفاً للبرد في مشاهد غير مسبوقة على الناصفة شرق الخرمة طريق رنية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.
في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.