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مشاهد لبردية غير مسبوقة على الناصفة شرق الخرمة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
مشاهد لبردية غير مسبوقة على الناصفة شرق الخرمة
المواطن - فريق التحرير

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مع استمرار الحالة المطرية على عدد من المناطق، وثق مقطع فيديو تساقطاً كثيفاً للبرد في مشاهد غير مسبوقة على الناصفة شرق الخرمة طريق رنية.

 

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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