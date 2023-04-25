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مشاهد لبردية كثيفة على السديرة شرق الطائف

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
مشاهد لبردية كثيفة على السديرة شرق الطائف
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أحياء السديرة شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، تساقطاً كثيفاً لحبات البرد، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

 

 

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