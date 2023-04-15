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مشاهد لتدفق السيول بوادي السليل جنوب الرياض

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
مشاهد لتدفق السيول بوادي السليل جنوب الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاهد لتدفق وجريان مياه السيول بوادي السليل جنوب منطقة الرياض عصر اليوم السبت.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

 

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