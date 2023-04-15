مدرب أرجنتيني : رفضت فرصة ذهبية لتدريب النصر وكريستيانو رونالدو مشاهد لتدفق السيول بوادي السليل جنوب الرياض أستون فيلا يقدم هدية لـ مانشستر يونايتد ويهزم نيوكاسل يونايتد بثلاثية ردود فعل عالمية وعربية بعد أحداث السودان صحيفة بريطانية تطالب بايدن بالتراجع عن الترشح للرئاسة وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن حقيقة اقتراب مدرب الهلال السابق من تدريب النصر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الفيصلي البرلمان العربي يدعو جميع الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار فورًا محمد الدعيع: الهلال من البداية لم يكن يريد الفوز بـ دوري روشن
وثق مقطع فيديو مشاهد لتدفق وجريان مياه السيول بوادي السليل جنوب منطقة الرياض عصر اليوم السبت.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.