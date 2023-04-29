مشاهد لتدفق الشلالات بحوطة بني تميم أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم ختام زيارة وفد الاتحاد الآسيوي إلى السعودية العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي خطوة جديدة تبعد راموس عن الدوري السعودي الآسيوي: ساكاي في مهمة لإبطال قدرة الدوسري على الإبهار أضرار الاحتجاجات في فرنسا تقدر بـ 1.6 مليون يورو وزير الموارد البشرية يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 سلمان الفرج مسيرة زرقاء مُزينة بـ21 لقبًا مواطن سعودي من ركاب سفينة “أمانة” يلقي قصيدة بعد وصوله لأرض الوطن
وثق مقطع فيديو متداول، تدفق الشلالات بمرتفعات حوطة بني تميم بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.