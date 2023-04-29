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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد لتدفق الشلالات بحوطة بني تميم

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
مشاهد لتدفق الشلالات بحوطة بني تميم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق الشلالات بمرتفعات حوطة بني تميم بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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