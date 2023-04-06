مشاهد لتدفق سيول طريق السيل شمال الطائف

وثق مقطع فيديو متداول، تدفق سيول شمال محافظة الطائف، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.