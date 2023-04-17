مشاهد لتدفق مياه السيول في ثرمداء ولي العهد يضع مصلحة المملكة ومواطنيها في المقام الأول.. نظرة واقعية متوازنة الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر قيادة البرهان التحالف: إطلاق سراح 104 من الحوثيين بمبادرة إنسانية سعودية مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 97 أنقذوا السودان البلد الجميل وشعبه الأجمل من مصير حالك السواد وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم
وثق مقطع فيديو متداول، تدفق مياه السيول في مدينة ثرمداء بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.