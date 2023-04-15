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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد لتدفق مياه السيول في شعيب مشار بحائل

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
مشاهد لتدفق مياه السيول في شعيب مشار بحائل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق مياه السيول في شعيب مشار بحائل بعد هطول أمطار  غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

 

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