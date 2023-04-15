مشاهد لتدفق مياه السيول في شعيب مشار بحائل مباراة النصر الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز الألعاب النارية تحول فرحة العيد إلى حزن وقد تسبب الوفاة صورة تكشف آثار اعتداء ساديو ماني على ساني في بايرن ميونخ سقوط 3 قتلى حصيلة أولية لاشتباكات السودان 77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشافي: برشلونة سيواجه فريقاً عدوانياً سجدة وقبلة في لقطة مؤثرة للأسرى العائدين إلى الرياض الخارجية: نأمل من جميع مواطنينا بالسودان سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة الصين بكين ترفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي
وثق مقطع فيديو متداول، تدفق مياه السيول في شعيب مشار بحائل بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.