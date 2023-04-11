Icon

مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب القصيم Icon إنفاذ يقيم 11 مزادًا على 136 عقارًا بعدة مناطق Icon زلزال جديد يضرب الحدود التركية السورية Icon العثور على التمساح الوحش بعدما أفزع سكان فلوريدا Icon طوارئ الشمالية تتأهب لمواجهة الحالة المطرية Icon قرش ضخم يلتهم قدم سائح في هاواي Icon شاهد.. بردية غير مسبوقة في نجران Icon الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين Icon عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية Icon ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب القصيم

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان وتدفق السيول بأحياء غرب القصيم خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، لقطات ومشاهد لتدفق سيول غرب القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول  على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية
السعودية اليوم

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف...

السعودية اليوم
طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله
غرائب

طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله

غرائب
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية
حصاد اليوم

تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم...

حصاد اليوم
تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة 36 ألف م3 من الحطب
السعودية اليوم

تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة...

السعودية اليوم
جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع...

السعودية اليوم
موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة

الرياضة
أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان
السعودية اليوم

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

السعودية اليوم