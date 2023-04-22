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مشاهد لجريان سيول وادي قرن بالسيل الكبير

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
مشاهد لجريان سيول وادي قرن بالسيل الكبير
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول وادي قرن بالسيل الكبير شمال محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

 

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