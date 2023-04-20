مشاهد لجريان شعيب النظيم بالدلم

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان شعيب النظيم شمال غرب الدلم بمنطقة الرياض.
وأظهر المقطع المتداول، جريان المياه في شعيب النظيم بالدلم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتشهد العديد من مناطق المملكة خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار غزيرة وبرد وجريان للسيول.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.