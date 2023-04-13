مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق الدويش: جارسيا قد يستمر مع النصر لمهمة أخرى! اليوم.. بداية إجازة عيد الفطر للطلبة والقطاع العام نادي تشيلسي يكرر رقمًا غائبًا منذ 30 عامًا المفتي: منصة “إحسان” تجسيد لمسيرة العمل الخيري في المملكة سلطنة عمان ترحب بجهود عودة سوريا لحضنها العربي وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية تعليق تداول سهم المعمر لأنظمة المعلومات في السوق السعودية فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية
وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق، جنوب منطقة الرياض، فجر اليوم الخميس، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتكون سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.