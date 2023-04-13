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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق، جنوب منطقة الرياض، فجر اليوم الخميس، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

انخفاض درجات الحرارة

وتكون سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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