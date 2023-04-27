مشاهد لغرق شاص في سيول نساح

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لغرق شاص في وادي نساح بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وأظهر المقطع، غرق مركبة شاص على متنها شخصان، في مجرى سيول عارمة في وادي نساح، فيما بادر أحد الأشخاص لتقديم المساعدة لهما.
وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية تجنب مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة، حائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.