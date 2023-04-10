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مشاهد لفيضان سد ثراد بمنطقة الباحة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
مشاهد لفيضان سد ثراد بمنطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، فيضان سد ثراد في منطقة الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلال الساعات القليلة القادمة.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

 

 

 

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