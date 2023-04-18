مشاهد لمياه الأمطار تغرق شوارع عفيف

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لغرق أحياء وشوارع في محافظة عفيف بمياه الأمطار.
وأظهر المقطع، تجمعات لمياه الأمطار في شوارع حفيف عرقلت حركة المرور، بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة بمنطقة الرياض.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.