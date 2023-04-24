مشاهد متداولة لبردية كثيفة شمال شرق نجران

وثق مقطع فيديو متداول، تساقطاً كثيفاً لحبات البرد على أحياء شمال شرق نجران، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، البرد يكسو الأرض على امتداد الأفق، شمال شرق نجران، بينما خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.