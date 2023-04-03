Icon

شاحن داخل نشافة ملابس يحدث دمارًا هائلًا بإسبانيا Icon تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان Icon مدارس الرياض وخريجوها يجسدون مفهوم الأسرة والعلاقة الممتدة Icon إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة Icon عمر السومة يواصل التألق مع العربي Icon تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في السعودية Icon حركة طائشة من سائق دراجات تكلف السباق خسائر فادحة Icon توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون Icon تعليم الأحساء يحقق في تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام Icon رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن

مشاهد مذهلة لحشود المعتمرين والمصلين بالحرم المكي من علو 600 متر

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
مشاهد مذهلة لحشود المعتمرين والمصلين بالحرم المكي من علو 600 متر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لحشود المعتمرين والمصلين في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك من علو يصل لـ 600 متر، حسبما ذكرت قناة العربية.

500 كادر أمني

من جانب آخر، حرصت وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على توفير أكثر من (500) فردٍ أمني مدني لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك للمحافظة على المداخل الرئيسية ولمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، وتهيئة جميع الممرات المؤدية إلى صحن الطواف، لاستقبال المعتمرين منذ الوصول حتى الحصول على الخدمة، بدءًا من ساحات وأبواب المسجد الحرام وتوجيههم بالشكل الصحيح حتى خروجهم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

كوادر وطنية مؤهلة

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، أن الوكالة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة، لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
آخر الاخبار

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

آخر الاخبار
موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي
العالم

موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى...

العالم
برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات
السعودية اليوم

برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

السعودية اليوم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
العالم

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

العالم
معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض
السعودية اليوم

معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار
أخبار رئيسية

حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف