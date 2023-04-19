Icon

الانتقادات تُحاصر كريستيانو رونالدو ومطالبة بمعاقبته! Icon نادي الهلال يُعجل برحيل دينكو Icon توقعات باستمرار الأمطار خلال أيام عيد الفطر Icon تراجع أسعار النفط وسط توقعات رفع الفائدة Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الغد Icon السيول تداهم سوق الإبل في الدوادمي Icon مشاهد مروعة لأسوأ حادث حريق في مستشفيات بكين Icon تحذير لأهالي مكة والرياض: أمطار وعواصف حتى المساء Icon خطة برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي Icon السفارة الأمريكية في الرياض : زيادة رسوم تأشيرة الدخول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
المرضى تسلقوا الجدران هرباً من الدخان واللهب

مشاهد مروعة لأسوأ حادث حريق في مستشفيات بكين

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
مشاهد مروعة لأسوأ حادث حريق في مستشفيات بكين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع عدد قتلى حريق اندلع في مستشفى ببكين إلى 29 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادثة من بين الأسوأ في مستشفيات العاصمة منذ 20 عامًا على الأقل، إذ أودت بحياة 26 مريضاً وأسفرت عن إصابة العشرات.

لحظات مرعبة

وتضمنت لقطات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأفراد يستخدمون شراشف مربوطة لتسلق الجدران هرباً من الدخان واللهب بعد اندلاع الحريق في مستشفى تشانغ فنغ أمس الثلاثاء.

وأفاد شهود أنه يمكن رؤية النوافذ المكسورة وعليها آثار الحريق في موقع الحادث، حيث انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وكان بعضهم يرتدي ملابس عادية، بحسب “رويترز”.

سقوط قتلى

بدورهم، قال مسؤولون في إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، إن كل القتلي الذين وصل عددهم إلى 29 كانوا من المرضى فيما عدا ثلاثة أشخاص، وأُخمد الحريق في نصف ساعة.

وتحقق السلطات في الحريق الأسوأ في بكين منذ عام 2002 على الأقل، عندما أسفر حريق في مقهى للإنترنت عن مقتل 25 شخصًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم