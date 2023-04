مشاهد مروعة لأسوأ حادث حريق في مستشفيات بكين

ارتفع عدد قتلى حريق اندلع في مستشفى ببكين إلى 29 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادثة من بين الأسوأ في مستشفيات العاصمة منذ 20 عامًا على الأقل، إذ أودت بحياة 26 مريضاً وأسفرت عن إصابة العشرات.

At least 21 killed after massive fire breaks out in Beijing hospital

Patients used bed sheets to try to escape…

