مشاهد مروعة لأسوأ حادث حريق في مستشفيات بكين

ارتفع عدد قتلى حريق اندلع في مستشفى ببكين إلى 29 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادثة من بين الأسوأ في مستشفيات العاصمة منذ 20 عامًا على الأقل، إذ أودت بحياة 26 مريضاً وأسفرت عن إصابة العشرات.

At least 21 killed after massive fire breaks out in Beijing hospital Patients used bed sheets to try to escape… pic.twitter.com/SfnfdqqinP — RT (@RT_com) April 18, 2023

لحظات مرعبة

وتضمنت لقطات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأفراد يستخدمون شراشف مربوطة لتسلق الجدران هرباً من الدخان واللهب بعد اندلاع الحريق في مستشفى تشانغ فنغ أمس الثلاثاء.

وأفاد شهود أنه يمكن رؤية النوافذ المكسورة وعليها آثار الحريق في موقع الحادث، حيث انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وكان بعضهم يرتدي ملابس عادية، بحسب “رويترز”.

سقوط قتلى

بدورهم، قال مسؤولون في إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، إن كل القتلي الذين وصل عددهم إلى 29 كانوا من المرضى فيما عدا ثلاثة أشخاص، وأُخمد الحريق في نصف ساعة.

وتحقق السلطات في الحريق الأسوأ في بكين منذ عام 2002 على الأقل، عندما أسفر حريق في مقهى للإنترنت عن مقتل 25 شخصًا.