مشاهد مروعة من صنعاء لأكبر حادث تدافع على المساعدات

تصدرت مشاهد مروعة من صنعاء لأكبر حادث تدافع بالعالم، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب الحادث في سقوط أكثر من 85 قتيلًا في حادث وصفه المسؤلون بالمذبحة.

تسبب حادث تدافع في العاصمة اليمنية #صنعاء خلال توزيع مساعدات مالية الخميس في مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا وجرح 322 آخرين، وهذا أحد أكبر حوادث التدافع بالعالم خلال السنوات العشر الأخيرة.#اليمن 🇾🇪 pic.twitter.com/wdcNnbrur5 — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) April 20, 2023

تدافع المئات

وتدافع المئات في العاصمة اليمنية صنعاء خلال توزيع مساعدات مالية، مساء أمس الأربعاء، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وجرح 322 آخرين، وهذا أحد أكبر حوادث التدافع بالعالم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وارتفعت اليوم الخميس، حصيلة حادثة التدافع خلال توزيع مساعدات مالية أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سبب الحادث.

توزيع عشوائي للمساعدات

ووقعت الحادثة أمس الأربعاء، بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار، حيث أطلق أحد الأشخاص النار في الهواء لتهدئة الآلاف من سكان العاصمة الذين توافدوا للحصول على المساعدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النار في الهواء أدى إلى انقطاع كابل كهرباء ما تسبب في انفجار، وأثار الذعر ودفع السكان للتفرق ما أدى إلى التدافع.

وكانت الشرطة اليمنية أكدت بالفعل أن توزيع المساعدات لم يتم الاتفاق عليه مع السلطات.

إطلاق الرصاص

ووفق رواية نقلتها قناة اليمن فقد تسبب في تضاعف أعداد الضحايا وجود عدد من المسلحين التابعين لجماعة الحوثى حاولوا منع عملية التوزيع وحاولوا تفريق الناس بإطلاق الرصاص، ما نجم عنه سقوط كابل كهرباء وتسبب في حالة هلع بين اليمنيين الذين تدافعوا بقوة نحو البوابة للخروج ما تسبب في الكارثة.

ومن جانبها، أعلنت حركة الحوثي أن ما حدث كان بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق معهم وبدون تنظيم، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.

نقل المصابين

وتم نقل المصابين لمستشفيات الثورة والجمهوري ولا تزال أعداد المتوفين مرشحة للزيادة، خاصة أن مصادر محلية تؤكد وجود جثامين في ساحة المدرسة التي استخدمت كمركز للتوزيع لم يتم نقلها حتى الآن.

رد الحكومة اليمنية

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة صنعاء العميد عبد الخالق العجري إنه “تم ضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع، والتحقيق جار بسبب توزيع الأموال بصورة عشوائية دون التنسيق مع الجهات المعنية”.

وتناقلت حسابات اليمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توضح المأساة التي وقعت مساء، مع اختلاف في تفاصيل الروايات المنقولة لأسباب الحادث.

● المسئول عن مذبحة #صنعاء التي وقعت في احد مراكز توزيع المساعدات التابعة لاحد التجار، هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 اعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركا اياهم دون اي… — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 19, 2023

مذبحة صنعاء

من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن المسؤول عن مذبحة صنعاء التي وقعت في ـحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لأحد التجار، هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركًا إياهم دون أي مصدر للدخل لإعالة أسرهم، على حد قوله.

وأضاف وزير الإعلام اليمني: “من يتحمل مسؤولية الحادثة هو من نهب الغذاء من أفواه الجوعى، ومارس التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، ونهب الزكاة، وأموال الأوقاف، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية”.

وقدم تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا في حادثة التدافع المؤلمة، ودعا لهم بالرحمة والمغفرة.