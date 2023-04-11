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للعمل في الرياض

مشروع القدية يعلن وظائف شاغرة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
مشروع القدية يعلن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة القدية للاستثمار “مشروع القدية”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير أول – التصميم.
  2. مدير المبيعات والتسويق.
  3. مدير التسويق ، سكني.
  4. القدية – تسويق وتجزئة وترفيه.
  5. مدير التسويق ، المكتب.
  6. مدير تسويق العلاقات العامة والتواصل.
  7. مدير أول – تطوير.
  8. مدير التطوير.
  9. مدير – البنية التحتية.
  10. مدير تصميم البنية التحتية.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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