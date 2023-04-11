مشروع القدية يعلن وظائف شاغرة

أعلنت شركة القدية للاستثمار “مشروع القدية”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير أول – التصميم. مدير المبيعات والتسويق. مدير التسويق ، سكني. القدية – تسويق وتجزئة وترفيه. مدير التسويق ، المكتب. مدير تسويق العلاقات العامة والتواصل. مدير أول – تطوير. مدير التطوير. مدير – البنية التحتية. مدير تصميم البنية التحتية. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).