Icon

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الطائف Icon وزير الشؤون الإسلامية يقف على الخدمات المقدمة لزوار مسجد التنعيم Icon لقطات توثق الأمطار الغزيرة على مكة والطائف Icon خسارة ثقيلة لـ ساوثهامبتون ضد مان سيتي Icon 911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية Icon الأمن العام يطيح بمتورطين في جرائم إطلاق نار وتهريب مخدرات Icon لامبارد يخسر مباراته الأولى مع تشيلسي Icon فريق فني سعودي يصل إلى إيران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة Icon رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يدعون ربهم تحت زخات المطر

مشهد رائع لفرحة المعتمرين بهطول الأمطار في مكة المكرمة

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
مشهد رائع لفرحة المعتمرين بهطول الأمطار في مكة المكرمة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عرضت قناة العربية، منذ قليل، فيديو، يُظهر فرحة المعتمرين وضيوف الرحمن، بالمطر على مدينة مكة الكرمة، في مشهد رائع ومليء بالشعائر الإيمانية.

فرحة المعتمرين بالمطر

وعرض الفيديو لحظات للمعتمرين من ضيوف الرحمة بالمدينة المقدسة، وهم يرفعون أيديهم إلى ربهم للدعاء تحت زخات المطر، وعلى وجوههم البهجة والرضا بما تأتي به السماء من بركة وخير في أيام وليالي روحانية وإيمانية في أفضل بقاع الأرض.

هطول الأمطار على مكة

وكانت الأمطار هطلت مساء اليوم السبت، على بعض الأماكن المتفرقة من المملكة، ما بين أمطار خفيفة ومتوسطة وتصل إلى الغزيرة، فهطلت الأمطار على أجزاء من مكة المكرمة، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع الأنحاء بها.

كما هطلت الأمطار المتوسطة والغزيرة، على أماكن متفرقة ببعض أحياء محافظة الطائف فهطلت على أحياء قروى والخالدية والمثناة ووادي وج ومسرة.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عصر اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة، ومعها رياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان السيـول وتساقط البرد، على معظم مناطق المملكة، وتبدأ من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس المقبل الموافق 18 – 1444/9/22 هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير