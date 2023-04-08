مشهد رائع لفرحة المعتمرين بهطول الأمطار في مكة المكرمة

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عرضت قناة العربية، منذ قليل، فيديو، يُظهر فرحة المعتمرين وضيوف الرحمن، بالمطر على مدينة مكة الكرمة، في مشهد رائع ومليء بالشعائر الإيمانية.
فرحة المعتمرين بالأمطار و دعواتهم تحت زخات المطر في #مكة_المكرمة
عبر@hamedsa0 pic.twitter.com/6CsTHGqnlu
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 8, 2023
وعرض الفيديو لحظات للمعتمرين من ضيوف الرحمة بالمدينة المقدسة، وهم يرفعون أيديهم إلى ربهم للدعاء تحت زخات المطر، وعلى وجوههم البهجة والرضا بما تأتي به السماء من بركة وخير في أيام وليالي روحانية وإيمانية في أفضل بقاع الأرض.
وكانت الأمطار هطلت مساء اليوم السبت، على بعض الأماكن المتفرقة من المملكة، ما بين أمطار خفيفة ومتوسطة وتصل إلى الغزيرة، فهطلت الأمطار على أجزاء من مكة المكرمة، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع الأنحاء بها.
كما هطلت الأمطار المتوسطة والغزيرة، على أماكن متفرقة ببعض أحياء محافظة الطائف فهطلت على أحياء قروى والخالدية والمثناة ووادي وج ومسرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عصر اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة، ومعها رياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان السيـول وتساقط البرد، على معظم مناطق المملكة، وتبدأ من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس المقبل الموافق 18 – 1444/9/22 هـ.