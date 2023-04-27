مشهد صادم لتعذيب ليبيين وتعليقهم بالسقف

خرجت احتجاجات عارمة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، فجر اليوم الخميس، للتنديد بتعرض مجموعة من الشباب الليبيين للتعذيب على يد مهاجرين أفارقة داخل مقرّ إحدى الميليشيات المسلّحة.

جاء هذه التحرّك، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة أشخاص يقومون بعمليات تعذيب وحشية وضرب وجلد لعدد من الليبيين، في مشاهد أثارت صدمة واسعة وغضبًا بين أهالي مدينة الزاوية.

تعنيف

وظهر في المقطع المصوّر مجموعة من الشباب الليبيين يتعرضون لضرب مبرح وتعنيف وسبّ وشتم بأبشع الألفاظ، وذلك بعد تكبيلهم وتجريدهم من ملابسهم على أيدي آخرين يتكلمون لهجات إفريقية، تحت حماية وقيادة إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية التي يبدو أنها استخدمتهم لتعذيب أبناء البلد، بينما لم يتبين الغرض من احتجازهم وتعذيبهم.

وبعد انتشار الفيديو، انتفضت مدينة الزاوية وخرج العشرات من أبنائها إلى الشوارع، للتنديد بسيطرة وسطوة الميليشيات المسلحة وارتفاع معدلات الجريمة، ورفعوا شعارات تطالب بتطهير المدينة من المجرمين وضبط الأمن، كما أغلقوا عددًا من الطرقات وتمّ تعليق الدراسة اليوم الخميس.

ودعت السلطات الأمنية إلى التحرّك لترحيل المهاجرين من الأراضي الليبية”، بعد أن أصبح تواجدهم يشكلّ خطرًا على الأسر الليبية”، وفق زعمها.