مشهد عفوي لطفل لحظة نقل رعايا الدول لمقار إقامتهم

وثقت “قناة الإخبارية” مشهداً عفوياً لبراءة طفل يحمله أحد أفراد القوات البحرية السعودية لحظة نقل رعايا الدول الصديقة إلى مقار إقامتهم.

فيديو | مشهد عفوي لبراءة طفل لحظة نقل رعايا الدول إلى مقار إقامتهم#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/B159FHsyH0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

ويظهر الفيديو محاولة عفوية من الطفل للاستحواذ على المايك من مراسل القناة، وسط ضحكات عفوية ليمازحه المراسل بالقول” تبغى المايك تصير مراسل معانا”.

أكبر عملية إجلاء

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات.

وصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصًا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

السفينة أقلت 46 أمريكياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسيًا و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.