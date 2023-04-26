لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة مشهد عفوي لطفل لحظة نقل رعايا الدول لمقار إقامتهم تفاصيل مثيرة لهروب سجناء كوبر السوداني مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” تعلن عن وظائف شاغرة الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة استمرار أمطار عسير حتى الـ 10 مساءً طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر تحايا وتصفيق للقوات السعودية من ركاب أكبر عملية إجلاء من السودان العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة
وثقت “قناة الإخبارية” مشهداً عفوياً لبراءة طفل يحمله أحد أفراد القوات البحرية السعودية لحظة نقل رعايا الدول الصديقة إلى مقار إقامتهم.
فيديو | مشهد عفوي لبراءة طفل لحظة نقل رعايا الدول إلى مقار إقامتهم#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/B159FHsyH0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023
ويظهر الفيديو محاولة عفوية من الطفل للاستحواذ على المايك من مراسل القناة، وسط ضحكات عفوية ليمازحه المراسل بالقول” تبغى المايك تصير مراسل معانا”.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات.
وصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصًا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.
السفينة أقلت 46 أمريكياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسيًا و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.