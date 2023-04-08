مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف بايدن يعلن أجندته في الانتخابات الرئاسية القادمة مطالبة بمعاقبة كويلار بعد تصرفه مع لاعب الشباب حقيقة تعطل تقنية VAR في مباراة الهلال والشباب ! السعودية أكثر دول العالم التزامًا بقضايا الصحة العامة كوريا الشمالية تختبر سلاحًا إستراتيجيًّا تحت الماء تحديد مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بعد استكمال الطلبات فهد المفرج يُفجر مفاجأة بشأن الأداء التحكيمي ويُعلق: كأن هناك شيئًا لإبعاد الهلال عن المنافسة! توقعات باستمرار الأمطار الربيعية ابتداءً من الأحد إصابة 16 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بمصر
وثق مقطع فيديو متداول، معتمرًا وهو يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة، ليلقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل.
فيديو متداول لمعتمر يحمل والدته "فوق أكتافه" أثناء الطواف 🕋#العربية_في_رمضان pic.twitter.com/yEVdpbo7v6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 7, 2023
ويظهر الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية” المعتمر الذي ظهر وهو يحمل والدته فوق أكتافه وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، فيما قامت الأم بالمسح على وجه ولحية الابن، في مشاعر تحمل عاطفة الأمومة، والشكر للابن البار.
وبرغم من تخصيص عربات لمساعدة كبار السن على الطواف، إلا أن البعض يصر على حمل أمه أو أبيه، كجزء من رد الجميل لهما، حيث تكرر المشهد لمعتمر آخر من أوزبكستان يطوف حاملًا والدته على ظهره مبتسمًا.