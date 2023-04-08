مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف

وثق مقطع فيديو متداول، معتمرًا وهو يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة، ليلقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل.

فيديو متداول لمعتمر يحمل والدته "فوق أكتافه" أثناء الطواف 🕋#العربية_في_رمضان pic.twitter.com/yEVdpbo7v6 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 7, 2023

ويظهر الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية” المعتمر الذي ظهر وهو يحمل والدته فوق أكتافه وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، فيما قامت الأم بالمسح على وجه ولحية الابن، في مشاعر تحمل عاطفة الأمومة، والشكر للابن البار.

وبرغم من تخصيص عربات لمساعدة كبار السن على الطواف، إلا أن البعض يصر على حمل أمه أو أبيه، كجزء من رد الجميل لهما، حيث تكرر المشهد لمعتمر آخر من أوزبكستان يطوف حاملًا والدته على ظهره مبتسمًا.