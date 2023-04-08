Icon

مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف Icon بايدن يعلن أجندته في الانتخابات الرئاسية القادمة Icon مطالبة بمعاقبة كويلار بعد تصرفه مع لاعب الشباب Icon حقيقة تعطل تقنية VAR في مباراة الهلال والشباب ! Icon السعودية أكثر دول العالم التزامًا بقضايا الصحة العامة Icon كوريا الشمالية تختبر سلاحًا إستراتيجيًّا تحت الماء Icon تحديد مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بعد استكمال الطلبات Icon فهد المفرج يُفجر مفاجأة بشأن الأداء التحكيمي ويُعلق: كأن هناك شيئًا لإبعاد الهلال عن المنافسة! Icon توقعات باستمرار الأمطار الربيعية ابتداءً من الأحد Icon إصابة 16 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بمصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحظات توثق بره بوالدته

مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ صباحاً
مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، معتمرًا وهو يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة، ليلقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية” المعتمر الذي ظهر وهو يحمل والدته فوق أكتافه وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، فيما قامت الأم بالمسح على وجه ولحية الابن، في مشاعر تحمل عاطفة الأمومة، والشكر للابن البار.

وبرغم من تخصيص عربات لمساعدة كبار السن على الطواف، إلا أن البعض يصر على حمل أمه أو أبيه، كجزء من رد الجميل لهما، حيث تكرر المشهد لمعتمر آخر من أوزبكستان يطوف حاملًا والدته على ظهره مبتسمًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة
السعودية اليوم

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة

السعودية اليوم
زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية
العالم

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

العالم
تراحم تطلق حملتها في رمضان بتبوك
السعودية اليوم

تراحم تطلق حملتها في رمضان بتبوك

السعودية اليوم
تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 3...

وظائف
تيك توك الأكثر شعبية بين الشباب
تكنولوجيا

تيك توك الأكثر شعبية بين الشباب

تكنولوجيا
لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين
السعودية اليوم

لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج...

السعودية اليوم
أكثر من 13 ألف زائر من 37 جمعية يستمتعون بفعاليات تقويم الرياض
آخر الاخبار

أكثر من 13 ألف زائر من 37...

آخر الاخبار