مشهد مؤلم.. جثث القتلى تملأ شوارع الخرطوم ولا تجد من يدفنها

قال الهلال الأحمر السوداني إن الخرطوم باتت مكتظة بالجثث إلى الحد الذي بات من الصعب التعامل معها وتغطيتها، كما يتزامن ذلك مع نقص كبير في الإمدادات أيضًا.

وبحسب قناة العربية، أكد الهلال الأحمر إلى أنهم بحاجة لضمانات أمنية للعمل على الأرض، مضيفًا أنه يتم التنسيق؛ لتبادل الجثث بين الجيش والدعم السريع.

ومن جهة أخرى، تابعوا أن الهدنة الهشة التي جرى التوقيع عليها لم تفدهم بأي شيء على الإطلاق.

ضحايا اشتباكات السودان

ويشار إلى أن الاشتباكات والغارات الجوية والمدفعية منذ اندلاع المعارك تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص، وإصابة ما يقرب من 4200 وتدمير مستشفيات وتوزيع محدود للمواد الغذائية.

وبحسب قناة العربية، اندلعت اشتباكات، اليوم الجمعة، قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ومنطقة بحري، وأخرى متقطعة في أم درمان، حيث تتمركز قوات الدعم السريع، كما نفذ الجيش طلعات جوية فوق مقر القيادة العامة بالخرطوم، فيما رد الدعم بإطلاق المضادات الأرضية.

وضع كارثي في الخرطوم

وكان عدد من المراقبين شكك بصمود الهدنة الخامسة، التي أعلن عنها منذ انطلاق القتال العنيف بين القوتين العسكريتين، لاسيما أن بعض الخروقات سجلت في اللحظات الأولى للإعلان عنها.