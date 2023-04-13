مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف أثناء صلاة المغرب

وثقت مشاهد مهيبة، امتلاء صحن الطواف بالحرم المكي بضيوف الرحمن من المعتمرين وقت صلاة المغرب وإفطار ليلة 23 رمضان.

في ثالث ليالي العشر الأواخر المباركة. امتلاء صحن الطواف من صلاة المغرب في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة – ليلة 23 #رمضان 1444هـ – تلاوة خاشعة للشيخ #عبدالرحمن_السديس. pic.twitter.com/YsKg3IHJQb — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 13, 2023

وأظهرت اللقطات صحن الطواف وهو ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، أثناء صلاة المعتمرين، وسط تلاوة خاشعة للقرآن الكريم من قبل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

خدمات رئاسة الحرمين

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.