مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان

وثقت مشاهد مهيبة، امتلاء صحن الطواف بالمسجد الحرام وصحن الطواف بضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين ليلة 24 رمضان.

فيديو | مشاهد مباشرة لامتلاء ساحات المسجد الحرام وصحن الطواف بالمعتمرين والمصلين في ليلة 24 من #رمضان#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/BVVSMN7xUc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

وأظهرت اللقطات صحن الطواف وهو ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، أثناء صلاة المعتمرين، وسط تلاوة خاشعة للقرآن الكريم.

خدمات رئاسة الحرمين

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.