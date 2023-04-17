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وسط منظومة متكاملة من الخدمات

مشهد مهيب لامتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والزوار

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
مشهد مهيب لامتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والزوار
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة الكثافة العددية وامتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والزوار يوم 26 رمضان المبارك، وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم بالإضافة لتنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام.

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورًا تظهر الحشود الكبيرة للمصلين والمعتمرين، وسط أجواء روحانية وإيمانية.

خدمات رئاسة الحرمين

وتقف منظومة متكاملة من الخِدْمَات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين خلف خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم، ليتمكنوا من صلاتهم وشعائرهم ‎ومناسكهم مطمئنين، داخل المسجد الحرام.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكوادر البشرية، وكافة الوسائل التقنية لتقديم الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.

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