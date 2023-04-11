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تقلبات جوية مصحوبة بأتربة

مشهد نادر لسحابة هائلة على منطقة الجوف

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
مشهد نادر لسحابة هائلة على منطقة الجوف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، مشهدًا نادرًا لسحابة هائلة تطوف فوق منطقة الجوف شمال المملكة والتي تشهد حالة مطرية غزيرة وتقلبات جوية.

سحابة نادرة

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة العربية، مشهدًا لسحابة هائلة تغطي سماء منطقة الجوف شمال المملكة، ويتضح أنها قريبة من المنشآت والمناطق السكنية في مشهد نادر.

وتشهد منطقة الجوف، تقلبات جوية ربيعية، وهطولًا للأمطار اليوم وليلة أمس، ما بين أمطار متوسطة لغزيرة، شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.

طقس اليوم

وفي بداية اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة.

وخلال تقريره أوضح أن زخات البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

 

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