مشهد نادر لسحابة هائلة على منطقة الجوف لحظة إفطار الصائمين في أولى ليالي العشر الأواخر من المسجد الحرام جاهزية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام وفق الخطة التشغيلية السديس: الملك سلمان وولي العهد يتابعان تيسير الخدمات في العشر الأواخر التخصصي للعيون يطلق حملة نبغاها صفر لحظة تحطم زجاج نافذة سيارة خلال هطول برد شديد بالجوف أكثر الدول العربية ارتفاعًا في درجات الحرارة مشروع محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع بضباء إطلاق خدمة النقل المجاني من مطار الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي لـ 3.1%
وثق مقطع فيديو، مشهدًا نادرًا لسحابة هائلة تطوف فوق منطقة الجوف شمال المملكة والتي تشهد حالة مطرية غزيرة وتقلبات جوية.
شاهد.. مشهد نادر لسحابة "هائلة" في منطقة #الجوف شمال #السعودية pic.twitter.com/GV2qBJwhHR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 11, 2023
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة العربية، مشهدًا لسحابة هائلة تغطي سماء منطقة الجوف شمال المملكة، ويتضح أنها قريبة من المنشآت والمناطق السكنية في مشهد نادر.
وتشهد منطقة الجوف، تقلبات جوية ربيعية، وهطولًا للأمطار اليوم وليلة أمس، ما بين أمطار متوسطة لغزيرة، شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.
وفي بداية اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة.
وخلال تقريره أوضح أن زخات البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.