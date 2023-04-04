مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار

نشرت “قناة الإخبارية” مشاهد توثق زحامًا شديدًا وامتلاء صحن الطواف بضيوف الرحمن من المعتمرين قبيل أذان المغرب وإفطار اليوم الـ 14 من شهر رمضان المبارك.

فيديو | وسط أجواء روحانية.. صحن الطواف يمتلئ بالمعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/4D7AIP3L6v — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023

وتظهر اللقطات صحن الطواف وهو ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، وبطء حركة الطائفين بسبب الزحام الشديد، إضافة إلى زحام وامتلاء جميع الأروقة بالحرم المكي بضيوف الرحمن.

خدمات رئاسة الحرمين

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حُزْمَة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

الخَدْمَات التي أعلنتها الرئاسة العامة تضمنت الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.

جهود الدفاع المدني

وأعلن الدفاع المدني، تكثيفه للاستعدادات من أجل تنفيذ خطته في أوقات الذروة، وتوزيعه للقوات ورجال الدفاع المدني بشكل مكثف من أجل مساعدة ومعاونة ضيوف الرحمن ليقيموا شعائرهم الإسلامية بسهولة وسلام.