مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته توقع تقلبات جوية وهطول الأمطار خلال فصل الربيع ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق غدًا أم أحمد بعد تسلمها مسكن جود: كل شيء تغير للأفضل افتتاح مسجد عادل التويجري بتكلفة 2.8 مليون ريال ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في محمية الملك سلمان سبب أذان المغرب قبل غروب الشمس الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
نشرت “قناة الإخبارية” مشاهد توثق زحامًا شديدًا وامتلاء صحن الطواف بضيوف الرحمن من المعتمرين قبيل أذان المغرب وإفطار اليوم الـ 14 من شهر رمضان المبارك.
فيديو | وسط أجواء روحانية.. صحن الطواف يمتلئ بالمعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/4D7AIP3L6v
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023
وتظهر اللقطات صحن الطواف وهو ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، وبطء حركة الطائفين بسبب الزحام الشديد، إضافة إلى زحام وامتلاء جميع الأروقة بالحرم المكي بضيوف الرحمن.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حُزْمَة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.
الخَدْمَات التي أعلنتها الرئاسة العامة تضمنت الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.
وأعلن الدفاع المدني، تكثيفه للاستعدادات من أجل تنفيذ خطته في أوقات الذروة، وتوزيعه للقوات ورجال الدفاع المدني بشكل مكثف من أجل مساعدة ومعاونة ضيوف الرحمن ليقيموا شعائرهم الإسلامية بسهولة وسلام.