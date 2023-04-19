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وقع الطابق الثاني من المرآب على الأول

مصابون ومحاصرون في انهيار مبنى بنيويورك

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
مصابون ومحاصرون في انهيار مبنى بنيويورك
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن عددًا من الأشخاص أصيبوا وربما يكون هناك محاصرون إثر انهيار مبنى مكون من 3 طوابق في مانهاتن.

الوصول إلى الضحايا

ويعمل رجال الإطفاء على الوصول إلى الضحايا.

وقال مسؤولو الطوارئ في نيويورك، أمس الثلاثاء: إن انهيار جراج لانتظار السيارات في مانهاتن بمدينة نيويورك تسبب في وقوع عدة إصابات، مضيفين أن الناس ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، قال مسؤولو الطوارئ في نيويورك: إن الطابق الثاني من المرآب انهار على الطابق الأول.

وقال المتحدث باسم عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز: إنه تم إطلاعه على الانهيار وهو في طريقه إلى مكان الحادث لمسح الأضرار.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث نقلته شبكة سي بي إس نيوز عملية إنقاذ جارية.

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