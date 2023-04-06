مصرع مساعد وزير الداخلية المصري بحادث سير

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لقي ضابط رفيع المستوى بالشرطة المصرية حتفه، أمس الأربعاء، إثر وقوع حادث سير أعلى محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، شمال شرقي مصر.
ووفقًا وسائل إعلام مصرية، انتقلت الخدمات الطبية والأمنية إلى موقع الحادث لنقل جثمان اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إلى المستشفى، لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وجود ضحايا آخرين أو مصابين في الحادث، ويتردد أنه كان يقود سيارته بمفرده على طريق بورسعيد/ الإسماعيلية.