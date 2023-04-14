مصرع وإصابة 19 بانفجار أسطوانة غاز بالقاهرة

قتل ثلاثة مصريين، وأصيب 16 آخرون من أسرة واحدة، إثر انفجار أسطوانة غاز في منطقة ريفية في مصر، داخل بناية أثناء الإفطار.

تفاصيل الحادث

وأفادت الشرطة المصرية، بأنها تلقت بلاغًا بالحادث من الأهالي في منطقة أبو رواش، شمال غربي القاهرة، بسماع صوت انفجار وحدوث حريق في منزل أسرة، وتحركت قوات الحماية المدنية.

وكشفت التحريات أن سبب الحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء إعداد طعام الإفطار، والأسرة مجتمعة في المكان؛ ما أدى إلى إصابة 16 ووفاة 3 من أسرة واحدة.

وأفادت المعاينة الأولية من الشرطة والنيابة العامة، بحدوث تماس كهربائي في كيبل كهرباء، امتد إلى أنبوبة بوتاجاز، وانفجرت وأحدثت حريقًا في المكان.