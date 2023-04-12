مصرع 9 أشخاص في هجوم مسلح على ميناء صيد بالإكوادور

فتح عشرات المسلحين النار داخل ميناء شمالي الإكوادور قرب الحدود الكولومبية، وفق ما أعلنت السلطات، أمس الثلاثاء.

30 شخصًا

ونفذ الهجوم 30 شخصًا مدججين بالسلاح ومرتبطين بعصابات الجريمة المنظمة، وأدى لمقتل 9 أشخاص.

وفي التفاصيل، وصل المهاجمون إلى الميناء بواسطة الزوارق والسيارات، وكان به نحو ألفي شخص لحظة الهجوم في الصباح.

ووقع الهجوم بسبب أن الصيادين فضلوا أن تتسلم منظمة إجرامية واحدة الأمن في الميناء، فما كان من منظمة أخرى منافسة إلا أن شنت الهجوم انتقامًا.

7 جثث

وكشف المدعي العام في تغريدة على “تويتر”، أن “7 جثث انتشلت من ميناء أرتيزانال” في منطقة إزميرالداس، مع وجود جثتين أخريين من مركز صحي قريب، حيث جرى نقلها إلى المشرحة المحلية.

وتم العثور على إحدى سيارات الأجرة المستخدمة في نقل المهاجمين متروكة في الميناء.