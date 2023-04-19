مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض الدويش: النصر لا يُقدم لجمهوره سوى الخذلان بالمباريات الحاسمة أستراليا تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار مروي كيليان مبابي يسعى لتجاوز ميسي وبنزيما طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين الدمام والقيصومة برلماني فرنسي: أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها ساديو ماني خارج التشكيل المتوقع لـ البايرن ضد السيتي لقطات لجريان شعيب عولان بمحافظة الحريق سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضح المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).