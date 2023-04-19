مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: مدير تخطيط. المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية ذات الصلة والتعليم ويفضل أن يكون CPA.

ويفضل أن يكون التحكم والتحليل المالي في الخدمات المصرفية للأفراد والتخطيط الاستراتيجي وبرامج الولاء وتقدير التكاليف. معرفة عملية في إدارة دورة الإيرادات

على دراية بالأنظمة المصرفية

مراقبة الكلفة

حل المشكلات المعقدة

إدارة الدورة المحاسبية.