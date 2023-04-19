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مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير تخطيط.

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية ذات الصلة والتعليم ويفضل أن يكون CPA.
  • ويفضل أن يكون التحكم والتحليل المالي في الخدمات المصرفية للأفراد والتخطيط الاستراتيجي وبرامج الولاء وتقدير التكاليف. معرفة عملية في إدارة دورة الإيرادات
  •  على دراية بالأنظمة المصرفية
  • مراقبة الكلفة
  • حل المشكلات المعقدة
  • إدارة الدورة المحاسبية.

طريقة التقديم:

أوضح المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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