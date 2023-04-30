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من خلال المعابر البرية

مصر تجلي 6960 مصريًّا من السودان حتى الآن

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
مصر تجلي 6960 مصريًّا من السودان حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنًا مصريًّا حتى الآن.

وأردف أحمد أبو زيد، نجحت جهود الدولة، أمس واليوم 30 إبريل الجاري، في إعادة 561 مواطنًا مصريًّا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان. وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

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