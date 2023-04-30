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وقع العديد من الحوادث خلال الآونة الأخيرة

مصر تشرع عقوبات قاسية ضد حيازة الكلاب الخطرة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
مصر تشرع عقوبات قاسية ضد حيازة الكلاب الخطرة
المواطن - فريق التحرير

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وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 9 من مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا بإصدار قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتي تنص على أنه: يحظر حيازة الكلاب من دون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حوادث مؤلمة

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تصريحات ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أنه في الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحوادث المؤلمة بسبب الحيوانات الخطيرة والكلاب الشرسة تضرر منها عدد من المواطنين وأسفرت عنها إصابة البعض بإصابات حرجة ووفاة البعض.

وكشف تفاصيل الموافقة على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة للأماكن العامة، لافتًا إلى أن القانون يعمل على تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة، وهو قانون يتم مناقشته للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا القانون خاص تحديدًا بالكلاب الخطرة، كما ناقش البرلمان ضرورة تقدم أي شخص يقتني كلبًا بطلب الحصول على رخصة له، تحمل تفاصيل هذا الكلب.

كلاب خطرة

وواصل الحصري أن القانون حصل على موافقة من حيث المبدأ، لافتًا إلى أن الكلاب الخطرة سيتم اقتناؤها لكشف الجريمة فقط، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة وضع ضوابط لاقتناء المواطنين الكلاب الضالة، ومن المرجح أن يتم التصويت على هذا القانون نهائيًّا الثلاثاء المقبل.

وأكمل أن عقوبات تعدي الكلاب على المواطنين ستكون بالغرامة والحبس؛ لتصل إلى 500 ألف جنيه غرامة، و7 سنوات حبس كحد أقصى.

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