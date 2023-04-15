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كانت تشارك في تمرين مشترك مع الجيش السوداني

مصر تطالب قوات الدعم السريع بتأمين الكتيبة المصرية في السودان

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
مصر تطالب قوات الدعم السريع بتأمين الكتيبة المصرية في السودان
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان، أن القوات المسلحة المصرية تهيب بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان.

أسر جنود مصريين

وكانت قوات الدعم السريع في السودان، نشرت في وقت سابق، مقاطع فيديو توضح أسرهم كتيبة من الجيش المصري في قاعدة عسكرية بمروي، كما أظهر فيديو آخر وجود مقاتلات مصرية.

وأظهر مقطع فيديو قوات الدعم السريع وهي تأسر بعض الجنود والقوات المصرية، حيث قال ضابط مصري للمسؤول في قوات “الدعم السريع”: “أنا ضابط وأنا المسؤول.. أنا نقيب مصري وأنا المسؤول عن الناس دي”.

كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه.

بداية الاشتباكات

يأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وجاء ذلك بعد حشد قوات الدعم السريع لأفرادها ومركباتها في منطقة مروي شمال السودان؛ لمجابهة حشد آخر لقوات الجيش، وذلك على الرغم من تأكيد البرهان، ودقلو، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

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