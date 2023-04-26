لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة مشهد عفوي لطفل لحظة نقل رعايا الدول لمقار إقامتهم تفاصيل مثيرة لهروب سجناء كوبر السوداني مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” تعلن عن وظائف شاغرة الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة استمرار أمطار عسير حتى الـ 10 مساءً طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر تحايا وتصفيق للقوات السعودية من ركاب أكبر عملية إجلاء من السودان العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة
أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مزايا العمل في سامرف: