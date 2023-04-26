مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد إداري. محلل فني. فني أجهزة. مهندس نظم العمليات. مهندس تخطيط الإنتاج والإمداد PDE. محاسب الخزانة والضرائب. والمزيد …

مزايا العمل في سامرف: