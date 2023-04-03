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شرطة لوس أنجلوس تمكنت من القبض عليه في النهاية

مطاردة تحبس الأنفاس بين الشرطة ولص تنتهي بعدة حوادث

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
مطاردة تحبس الأنفاس بين الشرطة ولص تنتهي بعدة حوادث
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مطاردة مميتة بين الشرطة ولص على أحد الطرق السريعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

اللص سرق سيارة أحد الأشخاص وانطلق بها على الطريق السريع، وخلال دقائق وصلت الشرطة وبدأت في مطاردة اللص.

تسبب عدة حوادث مميتة

وتسببت السرعة الجنونية التي كان يقود بها اللص في حوادث عدة على الطريق، حيث اصطدم بجانبي الطريق قبل أن يصطدم بجانب شاحنة كبيرة، ثم اصطدم مرة أخرى بحاجز الطريق.

ولكن اللص بعد كل هذه الحوادث قفز من السيارة أملا في استكمال الهروب، لكن كانت عناصر الشرطة له بالمرصاد وتمكنت من القبض عليه.

 

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