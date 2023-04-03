مطاردة تحبس الأنفاس بين الشرطة ولص تنتهي بعدة حوادث

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وثق مقطع فيديو مطاردة مميتة بين الشرطة ولص على أحد الطرق السريعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
مطاردة مميتة بين الشرطة ولص تنتهي بعدة حوادث في لوس أنجلوس#شاهد_سكاي pic.twitter.com/RLq832XCGw
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 2, 2023
اللص سرق سيارة أحد الأشخاص وانطلق بها على الطريق السريع، وخلال دقائق وصلت الشرطة وبدأت في مطاردة اللص.
وتسببت السرعة الجنونية التي كان يقود بها اللص في حوادث عدة على الطريق، حيث اصطدم بجانبي الطريق قبل أن يصطدم بجانب شاحنة كبيرة، ثم اصطدم مرة أخرى بحاجز الطريق.
ولكن اللص بعد كل هذه الحوادث قفز من السيارة أملا في استكمال الهروب، لكن كانت عناصر الشرطة له بالمرصاد وتمكنت من القبض عليه.