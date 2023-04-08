مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف بايدن يعلن أجندته في الانتخابات الرئاسية القادمة مطالبة بمعاقبة كويلار بعد تصرفه مع لاعب الشباب حقيقة تعطل تقنية VAR في مباراة الهلال والشباب ! السعودية أكثر دول العالم التزامًا بقضايا الصحة العامة كوريا الشمالية تختبر سلاحًا إستراتيجيًّا تحت الماء تحديد مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بعد استكمال الطلبات فهد المفرج يُفجر مفاجأة بشأن الأداء التحكيمي ويُعلق: كأن هناك شيئًا لإبعاد الهلال عن المنافسة! توقعات باستمرار الأمطار الربيعية ابتداءً من الأحد إصابة 16 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بمصر
طالبت جماهير كرة القدم السعودية بمعاقبة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال، وذلك بعد اعتدائه على أحد لاعبي الشباب خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن.
الحكم السعودي ماجد الشمراني يطرد اللاعب كويلار من مباراة الهلال والشباب #المواطن_الرياضي #الهلال_الشباب #الشباب_الهلال pic.twitter.com/HuMz89QUd3
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) April 7, 2023
وكان اللاعب الكولومبي تعرض لاحتكاك من لاعب الشباب، ليُظهر الأول غضبه الشديد ويتجه ناحية لاعب الشباب محاولًا مسكه من رقبته في تصرف أجبر الحكم ماجد الشمراني على إظهار البطاقة الحمراء لنجم نادي الهلال.
ودشنت جماهير كرة القدم وسم “لجنة الانضباط هل تُعاقب كويلار؟”، في موقع “تويتر” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا ومطالبة بمعاقبة لاعب الهلال الذي اعتدى على لاعب الشباب بحركة غير لائقة على حد وصفهم.
وشهدت مباراة الهلال والشباب أحداثًا مثيرة تحكيميًّا، حيث لم يحتسب الحكم ماجد الشمراني ركلتي جزاء لـ أزرق الرياض في المباراة.