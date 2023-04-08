مطالبة بمعاقبة كويلار بعد تصرفه مع لاعب الشباب

طالبت جماهير كرة القدم السعودية بمعاقبة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال، وذلك بعد اعتدائه على أحد لاعبي الشباب خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن.

وكان اللاعب الكولومبي تعرض لاحتكاك من لاعب الشباب، ليُظهر الأول غضبه الشديد ويتجه ناحية لاعب الشباب محاولًا مسكه من رقبته في تصرف أجبر الحكم ماجد الشمراني على إظهار البطاقة الحمراء لنجم نادي الهلال.

تصرف كويلار

ودشنت جماهير كرة القدم وسم “لجنة الانضباط هل تُعاقب كويلار؟”، في موقع “تويتر” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا ومطالبة بمعاقبة لاعب الهلال الذي اعتدى على لاعب الشباب بحركة غير لائقة على حد وصفهم.

وشهدت مباراة الهلال والشباب أحداثًا مثيرة تحكيميًّا، حيث لم يحتسب الحكم ماجد الشمراني ركلتي جزاء لـ أزرق الرياض في المباراة.